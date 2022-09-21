"Вообще, в принципе, если мониторить, так скажем, политическую, экономическую поляну – а нас там ждут, что ли, я никак не пойму? То есть все будут записывать нас сразу в Азиатскую конфедерацию для того, чтобы мы там могли играть? Давайте прекратим строить воздушные замки. Давайте будем реально смотреть на вещи. Нас не ждут", - сказал Губерниев.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим клубы не могут принимать участия в еврокубках, а национальная команда не смогла сыграть в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022. Кроме того, сборную России отстранили от участия в Лиге наций и жеребьевке отборочного этапа Чемпионата Европы, который состоится в 2024 году.
24 сентября сборная России должна провести товарищеский матч против Киргизии. Встреча состоится в Бишкеке. Также ранее РФС объявлял о договоренности по проведению контрольных встреч против Ирана и Боснии.
Источник: Матч ТВ
Губерниев - о предложениях перейти в Азиатскую конфедерацию: а нас там ждут? Давайте прекратим строить воздушные замки
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложения для России перейти в Азиатскую конфедерацию.
Фото: РИА Новости