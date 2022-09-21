"Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно про это сейчас говорить, все-таки не я принимал данное решение. Я надеюсь и думаю, что в следующем сезоне все российские клубы и сборные будут вновь играть в Европе", - приводит слова Лаксальта РБ Спорт.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим клубы не могут принимать участия в еврокубках, а национальная команда не смогла сыграть в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022. Кроме того, сборную России отстранили от участия в Лиге наций и жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы, который состоится в 2024 году.
"Динамо" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 7-е место, набрав в 10 матчах чемпионата 16 очков.
Лаксальт считает, что в следующем сезоне российские клубы вернут в Европу
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт заявил, что надеется на скорое возвращение российских клубов в еврокубки.
Фото: ФК "Динамо"