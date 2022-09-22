– Сергей Николаевич – легенда. С какими футболистами он играл за "Локо" и ЦСКА, с какими тренерами работал! Думаю, после завершения карьеры у него накопилось полно конспектов с разными наработками. Чувствуется, что он многое подчеркнул для себя, много объясняет, что правильно делать футболистам, а что нет. Главное – результат, и пока у нас все хорошо. Каждый футболист должен знать, что делать на поле. Мы пытаемся играть в атаку, но современный футбол требует много отрабатывать в защите. Мы стараемся, чтобы у нас 11 человек держали оборону и 11 человек действовали в атаке, – цитирует Малярова "Metaratings".
Сергей Игнашевич завершил карьеру футболиста летом 2018 года, последним его клубом был московский ЦСКА. После этого он остался в команде в качестве главы молодежного департамента и ассистентом тренера во второй команде. С лета 2019 года по весну 2021 года возглавлял московское "Торпедо". С осени 2021 года и по сей день тренирует калининградскую "Балтику". Его контракт с этим клубом рассчитан до лета 2023 года. "Балтика" занимает третье место в турнирной таблице Первой лиге, набрав 19 очков в десяти турах. Кирилл Маляров играет за "Балтику" с лета 2022 года, его соглашение действует до лета 2024 года. В текущем сезоне забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Игрок "Балтики" Маляров рассказал об Игнашевиче как о тренере
Футболист "Балтики" Кирилл Маляров поделился опытом работы под руководством главного тренера клуба Сергея Игнашевича.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"