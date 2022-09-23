"Обращался ли к нам "Коринтианс" по поводу выкупа Юри Альберто? Пока нет!" - цитирует Медведева "СЭ".
Ранее сегодня президент бразильского клуба заявил, что "Коринтианс" рассчитывает выкупить права на Юри Алберто, который сейчас играет за клуб на правах аренды из "Зенита".
Напомним, Юри Алберто перебрался в "Зенит" в начале этого года из "Интернасьонала". Но уже полгода спустя форвард неожиданно перебрался в аренду в "Коринтианс". С того момента он провел 16 матчей в составе бразильского клуба, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
"Зенит" взамен Юри Алберто получил сразу двоих игроков "Коринтианса" - в расположение сине-бело-голубых на правах аренды переехали голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
В "Зените" ответили на заявление "Коринтианса" о желании выкупить Юри Алберто
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что "Коринтианс" настроен выкупить Юри Алберто.
Фото: ФК "Зенит"