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Игрок "Сочи" Цаллагов: не скажу, что мне нравится команда сейчас. Повторить результат прошлого сезона будет сложно

Полузащитник "Сочи" Ибрагим Цаллагов сравнил уровень команды в этом и предыдущем сезонах.
Фото: РПЛ
"В прошлом году у нас была суперсыгранность. Не секрет, что уровень нашего чемпионата заметно упал. За счет сыгранности мы могли бы быть еще выше сейчас, но из?за всяких процессов и нововведений испытываем трудности. Нравится ли "Сочи" сейчас? Не скажу, что мне нравится. Есть моменты, над которыми надо работать. Повторить результат прошлого сезона будет сложно", - цитирует Цаллагова "Матч ТВ".

Напомним, по итогам предыдущего сезона "Сочи" занял второе место в Российской Премьер-лиге. В летнее межсезонье команду покинул главный тренер Владимир Федотов, который в итоге возглавил ЦСКА. Вместо него в "Сочи" пришел Вадим Гаранин, который еще не обладает необходимой лицензией для работы в РПЛ, поэтому официально он занимает пост старшего тренера, а Александр Точилин является главным тренером сочинцев.

После 10 туров "Сочи" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.


Цаллагов Сочи
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