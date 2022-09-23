Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Эстония
2 - 1 2 1
МальтаЗавершен
Грузия
2 - 0 2 0
Северная МакедонияЗавершен
Италия
1 - 0 1 0
АнглияЗавершен
Болгария
5 - 1 5 1
ГибралтарЗавершен
Финляндия
1 - 1 1 1
РумынияЗавершен
Германия
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Босния и Герцеговина
1 - 0 1 0
ЧерногорияЗавершен
Сделать ставку

Колосков - о смене гражданства Захаряна: кто он такой, чтобы ФИФА делала для него исключение?

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о том, что Арсен Захарян может сменить футбольное гражданство.
Фото: Getty Images
"Захарян уже заигран за сборную России, за Армению играть он не сможет. Так что это все пустая болтовня, рассчитанная на наивных людей, которые не читают газет и ничего не понимают. ФИФА никакое исключение делать не будет. Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала для него исключение? Они даже для Месси исключений не делают, для других тем более", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

Напомним, ранее неоднократно появлялась информация, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может сменить футбольное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении. Сообщалось, что это может помочь ему при переходе в "Челси", но официально эта информация пока не подтверждалась.

В нынешнем сезоне в активе Захаряна 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.


Колосков Захарян Сборная России Сборная Армении
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Венгрия перед последним туром лидирует в группе Лиги наций с Англией, Германией и Италией
Англия проиграла Италии в Лиге наций и вылетела из высшего дивизиона турнира
Венгрия сенсационно обыграла Германию 1
Колосков - о смене гражданства Захаряна: кто он такой, чтобы ФИФА делала для него исключение?
Дани Алвес: как игрок я ближе к Роналду, чем к Месси. Теперь, когда я больше не в "Барсе", я могу это говорить
Уткин: не сажайте Ларина. Он никого не убил и не обогатился. В худшем случае его использовали
Колыванов: история с "Челси" негативно повлияла на Захаряна. Вспомните, что произошло с Чаловым
Масалитин - о матче с Киргизией: даже если у нас выйдет второй состав, больших проблем быть не должно эксклюзив
В активе Хвичи 4 гола в 5 матчах Лиги наций. Больше забил только один игрок 2
Климов вошел в тренерский штаб "Факела"
Орещук - о слухах про Захаряна в сборной Армении: полный бред и утка. Уверен, ФИФА никогда не пойдет на такой шаг
Игрок "Сочи" Цаллагов: не скажу, что мне нравится команда сейчас. Повторить результат прошлого сезона будет сложно
Стали известны стартовые составы на матч Италия - Англия
Грузия обыграла Северную Македонию и обеспечила себе выход во второй по силе дивизион Лиги наций
Дубль Кокорина помог "Арису" одержать разгромную победу 14
Источник: стало известно, кто будет капитаном сборной России в матче с Киргизией
Камоцци: из-за последних событий не исключено, что легионеры начнут массово уезжать из РПЛ
Арсен Венгер: у "Арсенала" хорошие шансы выиграть АПЛ в этом сезоне
Галактионов ответил на вопрос о своем будущем в молодежной сборной России
Александр Кокорин забил второй гол за "Арис Лимасол"
"Литвинов был в списках". Карпин объяснил, почему не вызвал игрока "Спартака" в сборную России
Кварацхелия – в стартовом составе сборной Грузии на матч с Северной Македонией
"Роман просил не вызывать в сборную России". Карпин ответил, почему Зобнин не полетел на матч с Киргизией
"Он заткнул мне рот, это лицемерный преступник". Матиас Погба – о разбирательствах со своим братом Полем 1
Голкипер "Зенита" назвал 2 клуба, которые могут побороться с сине-бело-голубыми за чемпионство
РФС разрешил "Сочи" заявить Луку Джорджевича вне регистрационного периода 1
М. Кержаков: никто Оздоева и Дзюбу из "Зенита" не выгонял
Ари: весь мир будет жалеть, что Россия не играет в европейских турнирах 4
Агент Роши рассказал, собирается ли Виллиан покинуть ЦСКА из-за частичной мобилизации 3
Экс-игрок "Зенита" - о Кассьерре: он станет нападающим, как только его примут бразильцы клуба 1
Все новости
-