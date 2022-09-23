"Захарян уже заигран за сборную России, за Армению играть он не сможет. Так что это все пустая болтовня, рассчитанная на наивных людей, которые не читают газет и ничего не понимают. ФИФА никакое исключение делать не будет. Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала для него исключение? Они даже для Месси исключений не делают, для других тем более", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Напомним, ранее неоднократно появлялась информация, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может сменить футбольное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении. Сообщалось, что это может помочь ему при переходе в "Челси", но официально эта информация пока не подтверждалась.
В нынешнем сезоне в активе Захаряна 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Колосков - о смене гражданства Захаряна: кто он такой, чтобы ФИФА делала для него исключение?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о том, что Арсен Захарян может сменить футбольное гражданство.
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