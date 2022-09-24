"На местных ребят в "Зените" даже не смотрят. Им легче купить очередного легионера, чем доверять питерскому мальчишке. Во многих командах играют местные ребята, а чтобы попасть в "Зенит" из Академии, надо, наверно, быть Аршавиным. Такие, впрочем, рождаются раз в сто лет", - цитирует Желудкова Bobsoccer.
После 10-го тура РПЛ таблицу чемпионата единолично возглавляет "Зенит". Петербургский клуб имеет в своем активе 26 очков. На 4 балла подопечные Сергея Семака опережают "Ростов" (22 очка). Сине-бело-голубые 4 года подряд становятся чемпионами России. ЦСКА последний раз был чемпионом страны в сезоне-2015/16.
29 сентября "Зенит" в гостях сыграет со "Спартаком" в 3-м туре группового этапа Кубка России. 2 октября на своем поле подопечные Семака примут "Ростов".
Желудков: чтобы попасть в "Зенит" из его академии, надо родиться Аршавиным
Чемпион СССР-1984 в составе "Зенита" Юрий Желудков заявил, что пробиться из академии петербуржцев в первую команду сине-бело-голубых дано не многим футболистам.
Фото: ФК "Зенит"