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Агент Николсона ответил на обвинения в том, что Шамар собирался уйти из "Спартака" летом

Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, отреагировал на обвинения в том, что его клиент летом собирался покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Неправда, что летом в "Спартаке" Николсон сидел на чемоданах. С первого дня своего прибытия он проявляет большое уважение к "Спартаку" — оно остаётся неизменным даже в этой сложной политической ситуации. Да, было тяжёлое начало сезона — Шамар не играл на регулярной основе. Но ничего не поделаешь — это профессиональный спорт", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, ранее сегодня агент Александр Маньяков заявил, что располагает точной информацией, что Николсон "сидел на чемоданах" в летнее трансферное окно, но не получил удовлетворительных предложений.

Напомним, Шамар Николсон стал игроком "Спартака" в январе этого года, когда перебрался из бельгийского "Шарлеруа". С того момента ямаец провел за красно-белых 24 матча, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. При этом в нынешнем сезоне на счету Шамара пока нет ни одного результативного действия за 8 выходов на поле.


Николсон Спартак
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