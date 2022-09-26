Как сообщает источник, оглашение приговора перенесено с понедельника, 26 сентября, на вторник, 27 сентября.
Напомним, что изначально Замоскворецкий районный суд города Москвы должен был огласить приговор в адрес Николая Ларина сегодня, 26 сентября. Бывшего директора академии "Чертаново" обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Ларин рискует получить наказание в виде лишения свободы сроком на на четыре года и четыре месяца.
Источник: "СЭ".
Источник: оглашение приговора в отношении Ларина перенесено
Оглашение приговора в отношении бывшего директора академии "Чертаново" Николая Ларина перенесено на 27 сентября.
Фото: "Матч ТВ"