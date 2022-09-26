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Спортдиректор "Крыльев": Ломаев в "Зените"? Если игрок вызывается в сборную, значит, мы правильно работаем

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к голкиперу самарцев Ивану Ломаеву.
Фото: РФС
"У "Зенита" есть свои списки. Но мы думаем о себе, а не о "Зените".

Ломаев на данный момент - игрок "Крыльев", и мы надеемся, что он еще долго будет приносить пользу нашей команде. С другой стороны, если игрок вызывается в сборную и получает предложения от больших клубов, значит, мы правильно работаем и развиваемся", - цитирует Корниленко Чемпионат.

Голкипер Иван Ломаев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ), в которых он пропустил 14 мячей, в 1 игре он оставил свои ворота "сухими". Всего за самарцев Ломаев сыграл в 58 матчах, отстояв на "ноль" в 21 игре. Контракт Ломаева с "Крыльями" рассчитан до лета 2025 года.

Ломаев был вызван в сборную России на сентябрьский сбор, но не попал в делегацию команды на игру с Киргизией (2:1).


Корниленко Зенит Ломаев Крылья Советов
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