"У "Зенита" есть свои списки. Но мы думаем о себе, а не о "Зените".
Ломаев на данный момент - игрок "Крыльев", и мы надеемся, что он еще долго будет приносить пользу нашей команде. С другой стороны, если игрок вызывается в сборную и получает предложения от больших клубов, значит, мы правильно работаем и развиваемся", - цитирует Корниленко Чемпионат.
Голкипер Иван Ломаев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ), в которых он пропустил 14 мячей, в 1 игре он оставил свои ворота "сухими". Всего за самарцев Ломаев сыграл в 58 матчах, отстояв на "ноль" в 21 игре. Контракт Ломаева с "Крыльями" рассчитан до лета 2025 года.
Ломаев был вызван в сборную России на сентябрьский сбор, но не попал в делегацию команды на игру с Киргизией (2:1).
Спортдиректор "Крыльев": Ломаев в "Зените"? Если игрок вызывается в сборную, значит, мы правильно работаем
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к голкиперу самарцев Ивану Ломаеву.
Фото: РФС