Корниленко назвал три лучших команды РПЛ по организации игры

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко ответил на вопрос о командах с самой организованной игрой в текущем сезоне РПЛ.

Фото: ФК "Ростов"





Самарские "Крылья Советов" в 10 турах Российской премьер-лиги набрали 10 очков и занимают 11 место в турнирной таблице. "Зенит", "Ростов" и ЦСКА составляют тройку лидеров чемпионата (26, 22 и 20 очков соответственно), при этом петербуржцы и ростовчане не потерпели в турнире ни одного поражения (у остальных команд не менее 2). Московский "Спартак" находится на пятом месте с 19 набранными очками. - " Зенит " впечатляет. С тем же ЦСКА мы в первом тайме на равных играли, имели больше моментов и даже владели небольшим преимуществом. Второй, правда, провели хуже. По организации игры я бы выделил сейчас в РПЛ "Зенит", ЦСКА и " Ростов ". " Спартак "? Говорю о том, что мне бросилось в глаза. Эти три клуба выглядят максимально организованно, - передает слова Корниленко " Чемпионат ".Самарские "Крылья Советов" в 10 турах Российской премьер-лиги набрали 10 очков и занимают 11 место в турнирной таблице. "Зенит", "Ростов" и ЦСКА составляют тройку лидеров чемпионата (26, 22 и 20 очков соответственно), при этом петербуржцы и ростовчане не потерпели в турнире ни одного поражения (у остальных команд не менее 2). Московский "Спартак" находится на пятом месте с 19 набранными очками.