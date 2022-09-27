"Максим действительно мог уйти в "Краснодар"? Могу сказать только одно: спрос на Глушенкова был и есть. Что касается информации о сумме выкупа в 1,8 млн евро, то не совсем корректно называть точные цифры, но то, что мы приобрели Максима выгодно для нашего клуба, — однозначно", - цитирует Корниленко "Чемпионат".
Напомним, Максим Глушенков полноценно стал игроком "Крыльев Советов" летом этого года. До этого форвард несколько раз приезжал в самарский клуб на правах аренды из "Спартака", который приобрел его из "Чертаново" в 2019 году.
В нынешнем сезоне в активе Глушенкова 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. На прошлой неделе Глушенков дебютировал в составе сборной России, выйдя на замену в матче с Киргизией (2:1).
Корниленко: мы однозначно выгодно приобрели Глушенкова
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал условия подписания Максима Глушенкова из "Спартака".
Фото: ПФК "Крылья Советов"