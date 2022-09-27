– "Зенит" – фаворит, пока ничего не изменилось. У петербуржцев особый настрой в матчах против московских команд, в частности, против "Спартака". Они будут играть максимально заряжено и ответственно, им интересны такие игры, где можно проявить себя. "Спартаку" будет непросто. Каждому игроку надо сыграть свою лучшую игру, чтобы победить "Зенит", не ошибаться в простых ситуациях, как было в предыдущих играх, переиграть своего оппонента на поле, победить в единоборствах. Тактика должна быть грамотная. Может, не стоит лезть с шашками наголо – попробовали уже, не получилось, такой опыт может принести пользу "Спартаку", – цитирует Баженова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" примет на собственном поле "Зенит" уже завтра, в четверг, 29 сентября. Игра пройдет в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по московскому времени. В этот же день сыграют между собой другие участники данной группы – "Факел" в Воронеже примет "Крылья Советов". В двух предыдущих турах Кубка России красно-белые дважды побеждали – по три очка с "Крыльями Советов" и "Факелом", "Зенит" обыграл дома "Факел" и уступил на выезде "Крыльям Советов". На данный момент "Спартак" возглавляет группу. В предыдущей очной игре в Российской премьер-лиге клуб из Санкт-Петербурга обыграл красно-белых в Москве со счетом 2:1. Голы забивали Александр Соболев, Андрей Мостовой и Деян Ловрен.
Баженов рассказал, за счет чего "Спартак" может обыграть "Зенит" в кубковом матче
Бывший полузащитник "Спартака" Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящей игры между "Спартаком" и "Зенитом" в 3 туре группового этапа Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"