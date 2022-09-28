Сегодня стало известно, что Билялетдинову вручили повестку из военкомата. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
"Возможно, это какая-то ошибка. Грустно, что такое происходит. Тем более, когда это касается футболистов или в целом спортсменов. Очень странно призывать в армию людей, которые посвятили свою жизнь спорту, по сути держали в своих руках и ногах мячи, а не автоматы", - приводит слова Ари РБ Спорт.
Динияр Билялетдинов завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Он выступал на позиции атакующего полузащитника. За свою карьеру он выступал за "Локомотив", "Эвертон" "Спартак", "Рубин", "Торпедо" и "Анжи".
Ранее главный тренер "СтавропольАгроСоюз" рассказал о том, что нескольких игроков клуба могут быть призваны в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации.
Ари - о повестке Билялетдинову: странно призывать тех, кто держал в руках мячи, а не автоматы
Экс-нападающий сборной России Ари отреагировал на получение повестки из военкомата бывшим футболистом национальной команды Динияром Билялетдиновым.
Фото: Чемпионат