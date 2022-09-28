– Каждый футболист недоволен, когда много не играет. Это нормальная ситуация, значит, есть амбиции, есть характер. Самое главное, что он работает на тренировках и доказывает. Ничего такого в его словах лично я не вижу. Каждый, кто не проходит в состав, будет недоволен своим положением. Он хорошо проявляет себя на тренировках. На следующий день после его интервью мы сели и поговорили, все выяснили. Мне нравится, когда человек не соглашается со своим положением, но только при одном условии – слова нужно подтверждать делом, – цитирует Сторожука "РБ Спорт".
Ильзат Ахметов вчера появился в стартовом составе "Краснодара" на кубковый матч с "Пари НН". В текущем сезоне Ахметов принял участие во всех трех играх Кубка России, где отметился одним голом. В Российской премьер-лиге выходил на поле восемь раз – 124 минуты, один гол и одна результативная передача. Ближайший свой матч "Краснодар" проведет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Их игра состоится в рамках 11 тура РПЛ и пройдет 3 октября, в понедельник. Сам Ахметов в свежем интервью признался, что провел личную и открытую беседу с главным тренером Александром Сторожуком с целью избежать недопонимания. Полузащитник сказал, что в результате разговора понимание было достигнуто, никаких проблем нет.
Сторожук – об Ахметове: мне нравится, когда игрок не согласен со своим положением, но слова должны подтверждаться делом
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук отреагировал на слова Ильзата Ахметова, который публично выразил недовольство отсутствием игрового времени.
Фото: ФК "Краснодар"