– Игровые качества позволяют Мостовому играть в Серии А. Я не удивлен, если это правда. Да, даже в "Лацио", их сейчас сложно назвать топ-клубом. Но контракт Мостового с "Зенитом" заканчивается летом 2024 года, а это значит, что питерцы не отдадут Андрея за 2-5 млн евро, они будут просить минимум 10 млн евро. Даже "Лацио" сейчас не в таком статусе, чтобы отдавать за российского игрока такие деньги. Также не стоит забывать, что сейчас клубам РПЛ довольно сложно продавать футболистов, ведь могут быть проблемы с платежами, и они денег могут не увидеть, – цитирует Орещука "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ появилась о том, что Андреем Мостовым интересуются сразу несколько клубов Серии А, среди которых есть и римское "Лацио". Правда, затем они опровергли интерес к российскому полузащитнику, то же самое сделала и "Монца". В текущем сезоне Андрей принял участие во всех десяти играх РПЛ – забил пять мячей, отдал две результативные передачи. В Кубке России у него две игры и ноль результативных действий, во встрече Суперкубка России с московским "Спартаком" также ничем не отличился. Андрей Мостовой был вызван на прошедший учебно-методический сбор национальной команды под руководством Валерия Карпина, принял участие в товарищеской встрече со сборной Киргизии. В "Зенит" перешел летом 2020 года из "Сочи". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,50 млн евро.
Орещук: "Зенит" будет просить за Мостового минимум 10 млн евро
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику "Зенита" Андрею Мостовому из Италии.
Фото: Global Look Press