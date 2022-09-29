Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что личное дело предложили для рассмотрения шести коллективам итальянской Серии А - "Монце", "Сампдории", "Лацио", "Эмполи", "Удинезе" и "Вероне".
"Италия для Мостового - нормальный вариант. Он готов к этому чемпионату, но все зависит от команды, в которой он окажется. Насколько я понимаю, от команд уровня Лиги чемпионов – «Милана», «Интера» – интереса не было.
"Лацио"? Видел их футбол. Это хорошая, играющая в атаку команда. Мне кажется, "Лацио" подошел бы Мостовому", - приводит слова Радимова "Спорт день за днем".
В текущем сезоне Андрей принял участие во всех десяти играх РПЛ – забил пять мячей, отдал две результативные передачи. В Кубке России у него две игры и ноль результативных действий, во встрече Суперкубка России с московским "Спартаком" также ничем не отличился. Андрей Мостовой был вызван на прошедший учебно-методический сбор национальной команды под руководством Валерия Карпина, принял участие в товарищеской встрече со сборной Киргизии. В "Зенит" перешел летом 2020 года из "Сочи". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,50 млн евро.
Радимов: Италия для Мостового - нормальный вариант. "Лацио" подошел бы ему
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов отреагировал на информацию об интересе нескольких итальянских клубов к полузащитнику Андрею Мостовому.
Фото: ФК "Зенит"