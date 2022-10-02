"Дайте "Спартаку" стать чемпионом — в таком случае всё будет хорошо. Шамар — лев! Сделает для чемпионства всё, что в его силах", - цитирует агента "Чемпионат".
Николсон принял участие в восьми матчах действующего розыгрыша Российской Премьер-лиги и отметился голом в сегодняшней встрече с "Пари Нижним Новгородом".
"Спартак", обыграв "Пари НН" в 11-м туре чемпионата страны, поднялся на 4-е место в турнирной таблице.
Агент Николсона: он лев, дайте "Спартаку" стать чемпионом — тогда всё будет хорошо
Агент форварда "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега высказался о целях футболиста в столичном коллективе.
Фото: ФК "Спартак"