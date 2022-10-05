– Про трансфер Захаряна в "Челси" я слышал. Может быть, да. А вот Баринов в "Валенсии" – не знаю... Если в новость про Арсена я еще могу поверить, то вот Баринов… Там ведь своих испанцев знаете сколько таких? Я уже смеюсь над этим. У нас столько интересов было, только потом почему?то никто никуда не уехал, – приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов является капитаном московского "Локомотива" и стабильным игроком обоймы сборной России по футболу. За "железнодорожников" Баринов в текущем сезоне провел десять игр в Российской премьер-лиге и две в групповом этапе Кубка России. Первым результативным действием (голом) Дмитрий отметился в предыдущем туре – в проигранном домашнем матче против "Урала" (2:4). За основную команду "Локомотива" выступает с лета 2016 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.
Александр Мостовой: не могу поверить, что "Валенсия" интересовалась Бариновым
Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в "Валенсию".
Фото: ТАСС