– Уверен ли в том, что "Химки" не вылетят из РПЛ? Уверен. В первую очередь – исходя из того, какая у нас команда, есть амбиции. Это даст результат, – передает слова Мирзова "РБ Спорт".
"Химки" занимают четырнадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подмосковный клуб по итогам одиннадцати сыгранных туров набрал восемь очков. В предыдущем туре дома уступили московскому ЦСКА со счетом 1:2, в следующем туре сыграют на выезде с "Уралом". Мирзов во встрече с "армейцами" вышел на поле со скамейки во втором тайме.
Мирзов: уверен в том, что "Химки" не вылетят
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов заявил, что клуб сохранит место в РПЛ на будущий сезон.
Фото: РПЛ