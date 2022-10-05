– Мне кажется, что у Слуцкого нет мотивации. Он высококлассный специалист, но что?то может внутри надломилось. По составу?то они должны идти на первом месте с отрывом. Может ему нужна пауза, – передает слова Юрана "Матч ТВ".
"Рубин" на данный момент выступает в Первой лиге, в прошлом сезоне вылетел из Российской премьер-лиги. По итогам двенадцати сыгранных туров казанский клуб занимает шестое место в турнирной таблице. В Кубке России вчера играли в Ульяновске с "Волгой", уступили со счетом 1:2 в основное время.
Юран: кажется, что у Слуцкого в "Рубине" нет мотивации
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением о вылете "Рубина" от "Волги" в 1/32 финала Кубка России.
Фото: ТАСС