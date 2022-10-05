– Уволить Слуцкого? Нет?нет! Нужно работать. Думаю, им нужно заключить долгосрочный контракт, лет на 15. И написать на футболках слово "Мазохизм". "Рубин", Слуцкий, мазохизм – прекрасно. В любительской лиге Татарстана они тоже долго не задержатся и будут играть в чемпионате сельских команд, где?то в пригороде Набережных Челнов, – цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Вчера в Ульяновске "Рубин" в основное время уступил "Волге" со счетом 1:2 и вылетел из Кубка России. В Первой лиге идут на шестом месте, в следующем туре едут в гости к футбольному клубу "СКА-Хабаровск", а в предыдущем проиграли дома тульскому "Арсеналу" (1:2). Это поражение стало вторым подряд. Еще в прошлом сезоне казанский клуб выступал в Российской премьер-лиге, но вылетел в низшую лигу. На данный момент "Рубин" продолжает тренировать Леонид Слуцкий.
Губерниев: в любительской лиге Татарстана они тоже долго не задержатся и будут играть в чемпионате сельских команд
Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет "Рубина" от "Волги" в 1/32 финала Кубка России.
Фото: ФК "Рубин"