Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" рассчитан до лета следующего года. В нынешнем сезоне Кузяев провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Напомним, в 2020-м году Кузяев пытался перебраться в один из европейских клубов после окончания соглашения с "Зенитом", но не сумел договориться ни с одним из претендентов и переподписал контракт.
Кузяев выступает за "Зенит" с 2017 года, когда перебрался в петербуржский клуб из "Ахмата".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Зенит" предложит Кузяеву новый контракт
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в ближайшее время может продлить соглашение с клубом.
Фото: ФК "Зенит"