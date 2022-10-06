"Рубин" проиграл в 1/32 Кубка России? А Слуцкого не убрали ещё? Здесь вопрос очевидный, я очень много раз выражал своё мнение. От своих слов не отказываюсь. То, что происходит – это неуважение ко всем! Пора набраться смелости и сказать: "Ребята, я должен уйти". Но этого не происходит. Беда!" - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, казанцы накануне проиграли в 1/32 Кубка России ульяновской "Волге" (1:2), которая занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги. Сам "Рубин" идет на шестом месте во втором по силе дивизионе. Всего на счету команды Леонида Слуцкого уже три поражения подряд.
Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. В прошлом сезоне казанский клуб под его руководством впервые в своей истории напрямую вылетел из РПЛ. Команда выступала в РПЛ с 2003 года.
Мостовой: Слуцкого не убрали из "Рубина"? Это неуважение ко всем!
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о том, что Леонид Слуцкий продолжает работать с "Рубином".
Фото: ФК "Рубин"