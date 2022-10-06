– Абсолютно нет никаких переживаний! Данила уже сделал правильные выводы из всего происходящего. Я уверен, что в самых ближайших матчах он опять появится в стартовом составе "Ростова" и будет показывать свои лучшие качества. Возможна ли аренда? Конечно же, нет. Этот сценарий даже в голову никому не приходит. Зачем на эмоциях сразу куда-то бежать? Это период адаптации. Еще раз повторюсь, ситуация абсолютно не критична, не обостряйте. Данила все равно получает игровое время, – цитирует Голяну "РБ Спорт".
Центральный защитник Данила Прохин является воспитанником "Зенита", но за основной состав клуба из Санкт-Петербурга провел всего 11 игр, затем зимой 2021 года случилась аренда в "Сочи" и переход в "Ростов" в качестве свободного агента летом 2021 года. "Ростов" сразу же отправил его в "Сочи" в аренду на сезон и летом 2022 года решил оставить у себя в составе. В текущем сезоне Прохин принял участие в шести играх Российской премьер-лиги и трех играх Кубка России. На счету у 21-летнего защитника 327 минут в РПЛ и 270 минут в Кубке России. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Агент Прохина: Данилу не устраивает нынешняя ситуация в "Ростове", но аренду не рассматриваем
Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника "Ростова" Данилы Прохина, прокомментировал уменьшение игрового времени у его клиента.
Фото: ФК "Зенит"