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Агент Карцева: возвращение в Россию? Никто не знает, что будет через три месяца

Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника Эдена Карцева, прокомментировал ситуацию с возможным возвращением игрока в "Динамо".
Фото: Getty Images
– Я не могу сказать, что будет зимой, больше того – я не знаю, что произойдет на следующей неделе. Поддерживаем ли мы контакт с "Динамо"? Если произойдет что-то реальное, вы все узнаете из медиа, мы донесем всю информацию в позитивном ключе. Сейчас я не могу рассуждать о том, что случится или не случится через три месяца. С моей стороны это было бы несерьезно, – цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, что полузащитник израильского клуба "Маккаби Нетания" Эден Карцев должен был перейти в московское "Динамо" в начале текущего сезона, но трансфер сорвался в самый последний момент из-за того, что не удалось совершить трансферный платеж. На данный момент Карцев выходил в шести матчах за "Маккаби Нетания". Результативными действиями в них Эден, выступающий на позиции центрального полузащитника, не отметился. Два миллиона евро – именно в такую стоимость оценивает игрока портал Transfermarkt. Эден Карцев также выступает за сборную Израиля по футболу.


Карцев Динамо
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