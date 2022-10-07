"Есть какое-то опустошение. Много нервов было, пропустили гол на последних минутах. Команда очень хорошо работает… Последние победы — результат работы тренера и команды. Эта работа дает результат. Нам много игр не везло", - цитирует функционера "СЭ".
"Урал" сегодня на "Екатеринбург Арене" принимал "Химки". Хозяева поля переиграли соперника со счетом 2:1. Это третья победа подопечных Виктора Гончаренко подряд. "Шмели" имеют в активе 10 очков после 12-ти туров национального первенства и занимают 12-е место в турнирной таблице.
Г. Иванов – после победы над "Химками": есть опустошение – "Уралу" много игр не везло
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился впечатлениями от победы над "Химками" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Урал"