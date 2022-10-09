"Поменял ли образ жизни в последнее время? Да нет, так же пью и курю. В баню хожу. Злачные места? Честно говоря, каждый раз отвечаю на эти вопросы… Все люди разные. Вот я ещё могу бегать, играть", - приводит слова футболиста "Чемпионат".
39-летний хавбек вышел на поле в 11-ти матчах действующего розыгрыша Российской Премьер-лиги и отметился забитым голом.
"Торпедо" в 12-ти играх национального чемпионата записало себе в актив 6 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Сегодня "автозаводцы" поделили очки с "Пари Нижним Новгородом" - 0:0.
Полузащитник "Торпедо" Лебеденко: не поменял образ жизни – пью и курю, но ещё могу играть
Полузащитник "Торпедо" Игорь Лебеденко высказался о влиянии на его игру алкоголя и сигарет.
Фото: ФК "Торпедо"