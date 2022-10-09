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Шикунов: поступок Кайо сломал и убил "Краснодар"! Никакой опасности не было

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов высказался об удалении защитника "Краснодара" Кайо в южном дерби в рамках 12-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
"Обычно с 0:2 тяжело отыграться. Но всё поменялось, когда в начале второго тайма защитник "Ростова" вынес мяч с ленточки — сразу после этого игра у краснодарцев сломалась.

Кайо совершил ужаснейшее действие! Так нельзя! Ты убиваешь команду и результат. Там никакого опасного момента не было… Поступок Кайо сломал и убил "Краснодар", - цитирует функционера "Чемпионат".

Сегодня "Ростов" на своем поле сыграл с "Краснодаром", подопечные Валерия Карпина добились победы со счетом 3:2, отыграв отставание в 2 мяча. Защитник "быков" Кайо получил красную карточку на 57-й минуте – он шипами попал форварду соперника Николаю Комличенко в ахилл.

Ростовчане вернулись на второе место в таблице Российской Премьер-лиги – в их активе 25 очков после 12-ти туров.


Шикунов Ростов Краснодар Кайо
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