"Обычно с 0:2 тяжело отыграться. Но всё поменялось, когда в начале второго тайма защитник "Ростова" вынес мяч с ленточки — сразу после этого игра у краснодарцев сломалась.
Кайо совершил ужаснейшее действие! Так нельзя! Ты убиваешь команду и результат. Там никакого опасного момента не было… Поступок Кайо сломал и убил "Краснодар", - цитирует функционера "Чемпионат".
Сегодня "Ростов" на своем поле сыграл с "Краснодаром", подопечные Валерия Карпина добились победы со счетом 3:2, отыграв отставание в 2 мяча. Защитник "быков" Кайо получил красную карточку на 57-й минуте – он шипами попал форварду соперника Николаю Комличенко в ахилл.
Ростовчане вернулись на второе место в таблице Российской Премьер-лиги – в их активе 25 очков после 12-ти туров.
Шикунов: поступок Кайо сломал и убил "Краснодар"! Никакой опасности не было
Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов высказался об удалении защитника "Краснодара" Кайо в южном дерби в рамках 12-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ