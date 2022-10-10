– Однозначно, Тюкавина не устраивает то положение, в котором он сейчас находится. Может быть, не на трансфер, а куда-то уйти в аренду. Клуб должен разговаривать с агентом и игроком. Тюкавин, наверное, чувствует, что может играть и помогать "Динамо", но главный тренер пока не видит его в основном составе. И я не удивлюсь его переходу в "Зенит". Но там еще больше конкуренция, поэтому только время покажет, сможет ли там заиграть Тюкавин, – цитирует Колыванова "РБ Спорт".
У 20-летнего российского нападающего, представляющего молодежную сборную России, три игры в Кубке России и одиннадцать матчей в РПЛ за московское "Динамо". Константин Тюкавин в сумме провел на поле 520 минут, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. В среднем Константин затрачивает 147 минут на забитый мяч. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года и предполагает опцию продления еще на один год. В схеме и игровом понимании главного тренера "Динамо" Славиши Йокановича Константин Тюкавин конкурирует за место в основе с Федором Смоловым.
Игорь Колыванов: не удивлюсь переходу Тюкавина в "Зенит"
Бывший нападающий "Динамо" Игорь Колыванов прокомментировал варианты развития карьеры форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
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