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"РБ Спорт": "Спартак согласовал новый контракт с Селиховым

"Спартак" продлит контракт с вратарем Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, красно-белые согласовали контракт с голкипером. Сообщается, что новое соглашение будет подписано до конца текущей недели.

По данным портала Transfermarkt, действующее соглашение Селихова с красно-белыми рассчитано до конца 2022 года.

Александр Селихов перешел в "Спартак" в 2017 году из "Амкара" за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за столичный клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей, в 3 играх он оставлял свои ворота сухими.

"Спартак" в минувшие выходные разгромил "Крылья Советов" (5:2). В таблице РПЛ столичный клуб занимает 3-е место, набрав в 12 матчах 25 очков.

Источник: РБ Спорт


Селихов Спартак
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