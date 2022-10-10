По информации источника, красно-белые согласовали контракт с голкипером. Сообщается, что новое соглашение будет подписано до конца текущей недели.
По данным портала Transfermarkt, действующее соглашение Селихова с красно-белыми рассчитано до конца 2022 года.
Александр Селихов перешел в "Спартак" в 2017 году из "Амкара" за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за столичный клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей, в 3 играх он оставлял свои ворота сухими.
"Спартак" в минувшие выходные разгромил "Крылья Советов" (5:2). В таблице РПЛ столичный клуб занимает 3-е место, набрав в 12 матчах 25 очков.
Источник: РБ Спорт
"РБ Спорт": "Спартак согласовал новый контракт с Селиховым
"Спартак" продлит контракт с вратарем Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"