Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке летнего трансферного окна, но сделка не состоялась. Пресс-служба "Динамо" выпустила официальное заявление о том, что игрок пока продолжит выступать за бело-голубых. Сообщалось, что "Челси" может вернуться к переговорам зимой.
"История с Захаряном продолжает развиваться? Нет. C "Челси" вы сейчас не контактируете? Нет", - цитирует Пивоварова РБ Спорт.
Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне провел 14 матчей в составе "Динамо" во всех турнирах, на его счету 2 гола и 3 результативные передачи. В общей сложности за бело-голубых 19-летний футболист сыграл в 61 матче, в которых забил 14 мячей и стал автором 17 голевых пасов.
Гендиректор "Динамо" рассказал, что сейчас клуб не контактирует с "Челси" по поводу Захаряна
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что переговоры о переходе полузащитника Арсена Захаряна в "Челси" сейчас не ведутся.
Фото: ФК "Динамо"