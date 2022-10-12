Ранее появилась информация, что руководство "Зенита" хотело бы получить полные права на трансфер вингера Густаво Мантуана и подписать защитника Роберто Ренана в обмен на полный переход в "Коринтианс" 21-летнего нападающего Юри Алберто.
В "Зените" эту информацию опровергли.
"Алберто может быть обменян на двух игроков "Коринтианса"? Первый раз об этом слышу. У меня нет такой информации", - цитирует агента Sport24.
В настоящее время между "Зенитом" и "Коринтиансом" действует арендный обмен - Алберто временно играет за бразильский клуб, в то время как за петербуржцев на правах аренды выступают Мантуан и голкипер Иван.
Алберто в составе "Коринтианса" провел 20 матчей, на его счету 8 голов и 1 результативная передача.
Агент Алберто заявил, что не знает о возможном обмене форварда "Зенитом" на двух игроков "Коринтианса"
Андре Кьюри, представитель нападающего Юри Алберто, прокомментировал слухи о том, что "Зенит" может обменять бразильца на двух игроков "Коринтианса", за который форвард выступает на правах аренды.
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