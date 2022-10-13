По данным источника, в случае ухода Галактионова нижегородцев должен возглавить Кирилл Новиков. Сейчас специалист тренирует "Нефтехимик", который занимает 11-е место в Первой лиге после 13 туров. Ранее Новиков работал в московском "Динамо".
Напомним, Михаил Галактионов считается фаворитом на вакантный пост главного тренера "Локомотива". "Железнодорожники" расстались с Йозефом Циннбауэром после разгромного поражения от "Сочи" в 12-м туре чемпионата России (0:4). Сейчас "Локомотив" идет в зоне стыковых матчей РПЛ, набрав 9 очков.
Источник: телеграм-канал "Это футбол, брат!"
Экс-тренер "Динамо" Новиков может сменить Галактионова в "Пари НН", если тот возглавит "Локомотив"
"Пари НН" определился с вероятным преемником Михаила Галактионова на посту главного тренера клуба.
Фото: ФК "Нефтехимик"