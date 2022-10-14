"Одним из факторов назначения нового главного тренера была попытка получить перед одним из ключевых матчей этой части сезона дополнительное преимущество… Болельщики? Конечно, я использовал в переговорах этот важный фактор — любовь болельщиков. Но это решение руководства клуба, под мою ответственность", — цитирует функционера "РБ Спорт".
Талалаев занял пост главного тренера "Торпедо" днем ранее. Сообщалось, что специалист подписал с московским клубом контракт сроком на 2,5 года.
"Торпедо" сыграет с "Локомотивом" 15 октября в рамках 13-го тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. "Автозаводцы" набрали 6 очков в 12-ти играх Премьер-лиги и замыкают таблицу первенства – отставание от "Локомотива", который занимает 14-е место, составляет 3 балла.
Геркус: болельщики – важный фактор в назначении Талалаева, но это решение под мою ответственность
Президент "Торпедо" Илья Геркус высказался о назначении Андрея Талалаева главным тренером "автозаводцев".
Фото: ТАСС