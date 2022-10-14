"Почему трансфер затянулся? ЦСКА – большой клуб. Как только появилась возможность, я сразу сказал агенту, что хочу перейти. Это было в августе, и там уже было не так далеко до закрытия трансферного окна. Я рад, что успели всё оформить", - цитирует футболиста "Чемпионат".
ЦСКА объявил о подписании Роши 1 сентября. В СМИ сообщалось, что сумма отступных за трансфер защитника "Портимоненсе" составила около 2 млн. евро.
Роша вышел на поле в четырех играх Российской Премьер-лиги, а в матче 12-го тура против "Динамо" забил свой первый гол в национальном чемпионате.
Роша ответил на вопрос, почему затянулся его трансфер в ЦСКА
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о причинах затянувшегося перехода в столичный клуб.
Фото: ФК ЦСКА