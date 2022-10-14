"Игорь – восхитительный вратарь и легенда клуба. Он часто мне подсказывает "Виллиан туда", "Роша вот здесь". Иногда получается быстрее реагировать с помощью жестов. Акинфеев мне помогает, а я делаю всё, чтобы мяч до него вообще не доходил", - приводит слова Роши "Чемпионат".
Напомним, Виллиан Роша перебрался в ЦСКА в начале сентября из португальского "Портимоненсе". "Армейцы" отдали за бразильца около 2 млн евро. Он провел шесть матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми мячами. В последнем матче гол защитника принес красно-синим ничью в московском дерби против "Динамо" (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ.
В ближайшем туре ЦСКА на своем поле принимает "Спартак" в 13-м туре чемпионата России. Встреча пройдет в воскресенье, 16 октября.
Виллиан Роша: Акинфеев - восхитительный вратарь и легенда ЦСКА
Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о голкипере "армейцев" Игоре Акинфееве
Фото: ПФК ЦСКА