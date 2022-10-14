"Спартак" каждый год орет про чемпионство, а занимает 5-10 место. Они всю жизнь только и будут кричать на каждом углу про чемпионство и ничего не выиграют. В этом сезоне они займут четвертое место — а что потом будет-то? Давайте припомним им слова про триумф. ", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, "Спартак" завершил предыдущий сезон на 10-м месте в РПЛ, повторив свой антирекорд постсоветского периода. В последний раз красно-белые завоевали чемпионство в сезоне 2016/17, когда команду тренировал Массимо Каррера. В сезоне 2020/21 "Спартак" стал вторым при Доменико Тедеско.
После 12 туров текущего сезона "Спартак" идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Канчельскис: "Спартак" каждый год орет про чемпионство, а занимает 5-10 место. Ничего не выиграют, припомним им слова
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис жестко высказался об амбициях "Спартака".
Фото: РИА Новости