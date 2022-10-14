Сегодня московский клуб объявил о подписании нового соглашения с Селиховым до конца сезона-2024/25.
"Я очень счастлив от того, что "Спартак" наконец подписал контракт с Селиховым, потому что Саша - вратарь, который на улице не валяется. Это достойный, уверенный вратарь, который для "Спартака" подходит по всем параметрам", - приводит слова Кавазашвили Sport24.
Александр Селихов перешел в "Спартак" в 2017 году из "Амкара" за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за столичный клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей, в 3 играх он оставлял свои ворота сухими.
"Спартак" в минувшие выходные разгромил "Крылья Советов" (5:2). В таблице РПЛ столичный клуб занимает 3-е место, набрав в 12 матчах 25 очков.
Кавазашвили: Селихов - вратарь, который на улице не валяется
Бывший голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о продлении красно-белыми контракта с вратарем Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"