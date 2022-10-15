"Мы должны признать, что это очень хорошая команда. Знаю, что этот клуб сделал колоссальные инвестиции в свое развитие. Но считаю, что в мире нет ни одной непобедимой команды. Все когда-нибудь проигрывают. Да, сейчас они заслуженно на первом месте, но мы хотим победить", - цитирует Мойзеса "Матч ТВ".
Защитник Мойзес перешел в ЦСКА в летнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из "Интернасьонала". В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача.
"Зенит" с 30 очками единолично возглавляет Российскую Премьер-лигу. ЦСКА, имея в активе 24 очка, располагается на 4 строчке. Завтра петербуржцы в гостях сыграют с "Пари НН". В минувшем туре сине-бело-голубые потеряли очки в игре с "Факелом" (1:1).
ЦСКА дома на своем поле примет "Спартак". Игра пройдет также завтра, 16 октября.
Мойзес - о "Зените": в мире нет ни одной непобедимой команды. Все когда-нибудь проигрывают
Фото: ПФК ЦСКА