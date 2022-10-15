- До какого возраста я хочу играть? Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть - всё зависит от здоровья. У меня еще два года контракта - посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим. Завершу ли я карьеру в "Локомотиве"? Да. Я к этому иду - это моя мечта, - передает слова Гильерме "РБ Спорт".
36-летний голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме в текущем сезоне не являлся первым номером для тренерского штаба немца Йозефа Циннбауэра, который сделал основным вратарем 18-летнего Даниила Худякова. До увольнения Циннбауэра 8 октября Гильерме сыграл в текущем сезоне 1 матч в Кубке России, пропустив при этом 1 гол. Временный исполняющий обязанности главного тренера красно-зеленых Андрей Федоров поставил экс-голкипера сборной России на матч 13 тура РПЛ против "Торпедо", который завершился со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников".
Гильерме: посмотрим, буду ли играть до 40 лет. Завершить карьеру в "Локомотиве" - моя мечта
36-летний голкипер "Локомотива" Гильерме рассказал о своих дальнейших карьерных планах.
Фото: РПЛ