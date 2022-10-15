"Я считаю, что у Володи есть все для того, чтобы стать лучшим бомбардиром, у него вчера были еще пара моментов, когда он мог повторить первый успех в чемпионате", - приводит слова Еремякина ТАСС.
Накануне "Оренбург" в гостях проиграл "Динамо" (2:3). Оба гола в составе проигравших забил Сычевой, оформивший дубль. После этого он вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата России.
Напомним, Сычевой перебрался в "Оренбург" летом прошлого года из омского "Иртыша". Для форварда этот сезон стал первым в РПЛ. В этом году ему исполнилось 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. Контракт Сычевого с "Оренбургом" рассчитан до лета следующего года.
Президент "Оренбурга" Еремякин: у Сычевого есть все, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин считает, что форварду его команды Владимиру Сычевому под силу стать лучшим бомбардиром чемпионата.
Фото: ФК "Оренбург"