На этой неделе они не тренировались в общей группе петербуржцев. Сегодня стало известно, что футболисты не прилетели в Нижний Новгород.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что Вендел и Кассьерра пропустят игру из-за небольших повреждений, которые были получены в матче с "Факелом" (1:1) из-за "вязкого поля". Игроков решили поберечь и оставили дома.
Матч "Пари НН" - "Зенит" состоится сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Нижегородский клуб занимает 11 место в РПЛ, набрав в 12 матчах 13 очков. "Зенит" возглавляет таблицу, имея в своем активе 30 очков.
Вендел в нынешнем сезоне провел 15 матчей за "Зенит" во всех турнираз, на его счету 7 голов и 2 результативные передачи.
Матео Кассьерра сыграл 16 матчей за петербуржцев и забил 3 гола - 2 в Кубке и 1 в Суперкубке России. В РПЛ у колумбийца забитых мячей нет.
Источник: Матч ТВ
Вендел и Кассьерра пропустят матч с "Пари НН" из-за повреждений
Стало известно, почему полузащитник "Зенита" Вендел и нападающий петербуржцев Матео Кассьерра не сыграют в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"