Встреча состоится сегодня, 16 октября, на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, видеоассистент - Сергей Иванов.
В сентябре 2021 года при судействе Карасева ЦСКА победил "Спартак" со счетом 1:0.
"В любой лиге есть предвзятость со стороны судей к конкретному клубу. В России это привилегия у "Зенита". Но такие арбитры, как Сергей Карасев, всегда непредвзяты и принципиальны. Уверен, что после сегодняшнего дерби мы будем говорить об отличной игре футболистов и качественном судействе Карасева. Не думаю, что сегодня будет катастрофа с судейством", - приводит слова Рианчо Sport24.
В эти минуты "Зенит" проводит гостевой матч с "Пари НН". В игре идет первый тайм, счет не открыт - 0:0. Главным арбитром встречи в Нижнем Новгороде является Артем Чистяков, арбитр ВАР - Виталий Мешков. Петербуржцы возглавляют РПЛ, набрав в 12 матчах 30 очков.
"Спартак" располагается на 3-й строчке с 25 очками. ЦСКА идет на 4-м месте, имея в своем активе 24 балла.
Рианчо: в любой лиге есть предвзятость со стороны судей к конкретному клубу. В России она у "Зенита"
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился ожиданиями от судейства в матче красно-белых с ЦСКА в 13-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: РПЛ