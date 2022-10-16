"Поведение Абаскаля в эпизоде с ВАР? … Нравится ему кривляться — это его выбор… Если хочет, кривляется… Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся. Мы абсолютно разные люди… У нас разные характеры. Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками", - цитирует Фоменко "СЭ".
Матч между ЦСКА и "Спартаком" прошел вчера на "ВЭБ Арене" и завершился ничейным результатом – 2:2. Дважды ворота Александра Селихова поразил форвард красно-синих Федор Чалов, в составе красно-белых по голу себе в актив записали Антон Зиньковский и Александр Соболев.
Команды после 13-ти туров чемпионата России располагаются по соседству в турнирной таблице – "Спартак" поднялся на второе место, ЦСКА разместился на третьей строчке.
Помощник Федотова: нравится Абаскалю кривляться — это его выбор. Мы с Федотовым улыбались
Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко поделился мнением о поведении наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля во время очной встречи в 13-м туре РПЛ.
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