"Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести себя в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту… Бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? … Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее", - цитирует Юрана "СЭ".
ЦСКА в домашних стенах не смог переиграть "Спартак" в московском дерби 13-го тура чемпионата России – встреча завершилась со счетом 2:2. В перерыве наставник красно-белых Абаскаль направился в сторону Федотова, у входа в подтрибунное помещение образовалось скопление людей. После матча испанский тренер заявил, что говорил Федотову о фейр-плей.
"Спартак" поднялся на второе место в таблице Премьер-лиги, отставание от "Зенита" составляет 7 очков.
Юран: кто такой Абаскаль, чтобы бросаться на более опытного коллегу
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о поведении наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля во время матча 13 тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"