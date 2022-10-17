– Естественно, мы, как клуб, которому Сычевой принадлежит, об этой проблеме думаем. Работаем над этим вопросом. Готовы ли его отпустить, если зимой поступит предложение от топ-клуба? Он принадлежит нам и мы связываем с ним определенные надежды на этот сезон. Такая ситуация. Следующий сезон? Жизнь покажет, – цитирует Еремякина "РБ Спорт".
Владимир Сычевой, планирующий в скором временить сменить свою фамилию на Писарский, перешел в "Оренбург" в июле 2021 года из омского "Иртыша". До этого выступал за футбольные клубы "Крымтеплица" и "КФУ Симферополь". За "Оренбург" в текущем сезоне принял участие в тринадцати матчах, забил одиннадцать мячей и отдал одну результативную передачу. В РПЛ идет на втором месте в списке лучших бомбардиров – у него девять мячей, как и у полузащитника "Сочи" Кристина Нобоа. Больше голов только у Квинси Промеса из "Спартака" – одиннадцать. Действующий контракт Сычевого с "Оренбургом" рассчитан до 30 июня 2023 года.
Президент "Оренбурга": работаем над вопросом продления контракта с Сычевым
Президент футбольного клуба "Оренбург" Василий Еремякин сообщил, что клуб не намерен отпускать форварда Владимира Сычевого.
Фото: РИА Новости