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Агент Зайнутдинова: Бахтиёр хочет попробовать себя в более сильном чемпионате, ищем варианты

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, высказался о перспективах развития карьеры футболиста "армейцев".
Фото: Чемпионат.com
"Наше агентство занимается поиском вариантов за рубежом для Бахтиёра и если предложение будет устраивать как ЦСКА, так и самого футболиста, то вариант перехода в европейский чемпионат будет более чем реальным. Сам футболист хочет и готов попробовать себя в более сильном чемпионате", – цитирует агента Metaratings.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА на протяжении последних трех сезонов. В действующем розыгрыше Российской Премьер-лиги 24-летний футболист принял участие в 11-ти встречах "армейцев" и не отметился результативными действиями.

ЦСКА благодаря ничьей в московском дерби против "Спартака" (2:2) вернулся в топ-3 национального первенства. Подопечные Владимира Федотова набрали 25 очков в 13-ти турах и занимают третье место в турнирной таблице.


Зайнутдинов ЦСКА Новиков
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