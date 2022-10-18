- Это нормальная ситуация. Совершенно справедливые эмоции и Абаскаля, и Федотова. Они не безразличны к результату, это спорт. Через три дня они будут сидеть в ресторане вместе, смеяться, а мы все будем это обсуждать. Это абсолютно нормальные эмоции, обсуждение этой ситуации надо закончить, - передает слова Семина РБК.
16 октября московские ЦСКА и "Спартак" сыграли между собой вничью (2:2) в рамках 13 тура Российской премьер-лиги. После окончания первого тайма матча при счете 1:0 в пользу ЦСКА главный тренер гостей Гильермо Абаскаль по пути в подтрибунное помещение направился к скамейке красно-синих и попытался высказать претензии наставнику "армейцев" Владимиру Федотову, в ответ тот назвал его клоуном и в нецензурной форме посоветовал уезжать домой. Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что оба специалиста приглашены на заседание КДК.
Абаскаль пошел выяснять отношения с Федотовым в перерыве матча "Спартака" с ЦСКА (видео)
Федотов – Абаскалю во время дерби: что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун
Григорьянц: Федотов и Абаскаль приглашены на заседание КДК из-за поведения в дерби ЦСКА - "Спартак"
Семин - о конфликте Абаскаля и Федотова: нормальная ситуация, через три дня будут вместе сидеть в ресторане, смеяться
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал перепалку наставников ЦСКА и "Спартака" Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в перерыве дерби.
Фото: РПЛ