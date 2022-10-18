- Федотов не прав, так тренеру вести себя нельзя. Нужно быть более сдержанным, пусть Абаскаль прыгает, как он сказал, это его право. Гильермо же его не оскорблял. Абаскаль предъявлял претензии? А Федотов разве знает испанский? Не нужно было на это реагировать. Пусть берет пример с нашего президента Путина, как его только не называли в мире, а он всегда отвечает спокойно и сдержанно (смеется), - передает слова Пономарева "РБ Спорт".
Матч ЦСКА - "Спартак" в рамках 13 тура Российской премьер-лиги завершился вничью со счетом 2:2. В перерыве встречи произошел конфликт между главными тренерами соперников: наставник красно-белых Гильермо Абаскаль по дороге в подтрибунное помещение попытался прорваться с претензиями к скамейке запасных красно-синих, его коллега из ЦСКА Владимир Федотов в ответ в нецензурной форме назвал испанца клоуном и посоветовал ему уезжать домой. Оба специалиста вызваны на следующее заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Абаскаль пошел выяснять отношения с Федотовым в перерыве матча "Спартака" с ЦСКА (видео)
Федотов – Абаскалю во время дерби: что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун
Григорьянц: Федотов и Абаскаль приглашены на заседание КДК из-за поведения в дерби ЦСКА - "Спартак"
Пономарев: пусть Федотов берет пример с Путина - как его только не называли в мире, а он всегда спокойный и сдержанный
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал конфликт между наставником красно-синих Владимиром Федотовым и главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем.
Фото: ПФК ЦСКА